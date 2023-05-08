خلال اقتحامها للضفة الغربية.. #قوات_الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرين فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات مع الفلسطينيين، في العيسوية ونابلس ومخيم العروب.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين خلال اقتحامها مدينة بيت لحم، كما اعتقلت 11 فلسطينياً في رام الله والخليل وجنين، ومن بين المعتقلين أسرى محررين.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، بالتزامن مع عملية اقتحام المستوطنين لأطراف المدينة، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع على الفلسطينيين.