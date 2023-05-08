في أقل من ساعة.. جمع  280 ألف #ريال ضمن الحملة السعودية لمساعدة الشعب السوداني #عاجل

وصل إجمالي تبرعات السعوديين في إطار الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منصة «ساهم»، إلى أكثر من 280 ألف ريال، بينما بلغ عدد المتبرعين 2213 متبرعاً، حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة «ساهم».

وقال المستشار في الديوان الملكي، المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، إن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء، وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

وأوضح «الربيعة» أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق «ساهم»، أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.

وأفاد بأن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعياً الجميع إلى التبرع عبر منصة «ساهم» لأشقائهم في السودان، ومؤكداً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، بل تصل إلى مستحقيها كاملة.

ويمكن التبرع للحملة عبر منصة «ساهم» على الرابط الإلكتروني التالي: «https://sahem.ksrelief.org/sudan». كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة «SA7080000500608019999908» في مصرف «الراجحي»، أو تحميل تطبيق «ساهم» على أجهزة الجوال، عبر متجري «آبل» و«جوجل بلاي».