وفد من الوكالة الصينية للطاقة الذرية يزور #السعودية

يزور وفد من الوكالة الصينية للطاقة الذرية «CAEA» المملكة العربية السعودية، برئاسة نائب رئيس الوكاله ليو جينق.

والتقى الوفد الصيني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات العلوم الجيولوجية والطاقة الأرضية البديلة.

واستعرض الوفد آلية التعاون في عدة مشاريع تتعلق بالعلوم الجيولوجية وقاعدة البيانات الوطنية الجيولوجية، إلى جانب الإمكانات والخبرات التي يمتلكها الطرفان وتضمن تحسين مخرجات العمل المشترك.

وزار الوفد الصيني مكتبة الحفر للإطلاع على آلية و«رقمنة» عينات الحفر اللبية، إلى جانب صور طيفية ملونة للمكونات المعدنية، وأيضاً نظام إدارة قاعدة بيانات الحفر الأساسية التي تتواءم مع قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية «NGD»، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية الخاصة بعينات الحفر.

وضمن مشاريعها ومبادراتها الحالية، تعمل هيئة المساحة الجيولوجية على مبادرة «استكشاف الطاقة الأرضية الحرارية المتجددة البديلة»، وهي إحدى مبادرات تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية في المملكة.