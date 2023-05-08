بعد عودتها إلى #الجامعة_العربية.. إنزال علم #إيران من عدة مواقع في #سوريا بطلب من نظام #الأسد

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، عن بدء «ميليشيات» تابعة لإيران إزالة أعلامها من مواقع كثيرة في سوريا، بطلب من الحكومة السورية.

وذكر المرصد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن مصادره «تؤكد أن الميليشيات التابعة لإيران، بدأت في إنزال العلم الإيراني ورايات بعض الميليشيات مثل (فاطميون) و(زينبيون) من مواقع كثيرة تابعة لها داخل الأراضي السورية، وذلك بطلب مباشر من النظام السوري».

وأضاف «جرى إنزال العلم الإيراني والرايات وفقاً لما رصده نشطاء المرصد السوري، من مواقع في مدينة دير الزور ومدينتي الميادين والبوكمال في ريف دير الزور الشرقي، بالإضافة لمدينة تدمر ومحيطها بريف حمص الشرقي، واستبدلت الرايات بالعلم السوري المعترف به دولياً».

ورأى أن ذلك «يأتي في ظل تنفيذ النظام السوري للوعود التي قدمها للدول العربية حول خروج الميليشيات التابعة لإيران من سورية، مقابل عودته إلى الجامعة العربية».

واعتبر المرصد أن «هذه الوعود إعلامية فقط، حيث نؤكد وجود كامل للميليشيات في سورية، وعدم انسحاب أي عنصر منها»، وفق البيان.

وانتهى اجتماع وزراء الخارجية العرب حول سوريا، أمس، بعودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، وفقاً للقرار رقم 8914، بجانب استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ابتداء من أمس الأحد.