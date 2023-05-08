الشيرنجيتو الإسباني: #ميسي يوافق على الانضمام إلى #الهلال

كشفت تقارير إسبانية عن موافقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على الانضمام إلى صفوف الهلال في الموسم المقبل.

وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني إن ميسي سينضم إلى صفوف الهلال في الموسم المقبل بشكل نهائي.

كما أشار البرنامج الإسباني إلى أن سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، سيقبل عرضا لمدة موسمين من نادي الهلال السعودي، الأمر الذي يعكس اقتراب حسم الصفقتين.

ولم يتوصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع ليونيل ميسي لتجديد عقده والذي ينتهي خلال شهر يونيو المقبل، في ظل الأزمات التي نشبت بين الطرفين..