بزيادة 45.4%.. ارتفاع إنتاج المياه المحلاة في #السعودية لـ12.80 مليون متر يوميًا في 2023

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تحقيق منظومة المياه منجزات وأرقام قياسية مرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للمياه، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030م»، مشددة على أن تحقيق الأمن المائي في المملكة هو من أولويات المنظومة، التي تجد الاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وبينت الوزارة في تقرير حديث، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وإعادة هيكلة القطاع وإصدار نظام المياه الجديد، وتكامل الأدوار بين الشركاء، والإدارة المتكاملة، والحلول التمويلية المبتكرة، وإشراك القطاع الخاص، أسهمت في تحقيق نجاحات ملحوظة في قطاع المياه مقارنة بعام 2016م.

وأوضحت أن جهود المنظومة تمكنت من رفع حجم إنتاج المياه المحلاة بنسبة 45.4%، من 8.80 مليون متر مكعب يوميًا إلى 12.80 مليون متر مكعب يومًيا في 2023م، بينما زادت سعات منظومات نقل المياه بأكثر من 63%، من 8.70 مليون متر مكعب يوميًا في 2016م، إلى 14.20 مليون متر مكعب يوميًا في الوقت الحالي.

وأسفرت جهود المنظومة عن رفع حجم الخزن الاستراتيجي للمياه بنسبة بلغت 60.2%، من 13.60 مليون متر مكعب في 2016م إلى 21.80 مليون متر مكعب، وزيادة أطوال شبكات توزيع المياه في مناطق المملكة المختلفة من 113.48 ألف كيلو متر إلى 127.84 ألف كيلو متر، بنسبة بلغت 12.6%، وكذلك نجحت في رفع معدل استمرارية ضخ مياه الشرب بنسبة 96% من 10.50 ساعة يوميًا إلى 20.56 ساعة يوميًا.

وتلبيةً للطلب المتزايد على خدمات المياه في مناطق المملكة، ذكر التقرير أن المنظومة تمكنت من زيادة التوصيلات المنزلية بنسبة 25%، من حوالي مليوني توصيلة في 2016م إلى أكثر من 2.50 مليون توصيلة منزلية في 2023م، وزيادة تركيب العدادات الإلكترونية للمياه من 116 ألف عداد إلكتروني إلى أكثر من 2.20 مليون عداد، بنسبة زيادة فاقت 1600%، مع ارتفاع أعداد المستفيدين من خدمات المياه من حوالي 25.66 مليون مستفيد إلى 31.47 مليون مستفيد، بنسبة زيادة بلغت 22.6% منذ 2016م.

وأشار التقرير إلى أن منظومة البيئة والمياه والزراعة، تمضي قدمًا نحو تحقيق الأمن المائي الشامل، ضمن استراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار للمواطنين واستدامتها للأجيال المقبلة من خلال المحافظة على الموارد الطبيعية واستغلالها بكفاءة عالية، مع المحافظة على البيئة وحمايتها، ورفع الكفاءة التشغيلية ونسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي والري، وزيادة إنتاج المياه المحلاة، واستخدام المياه المجددة، وتطوير البنى التحتية المستدامة لمجالات المنظومة كافة.