مصرع مهرّب المخدرات «#مرعي_الرمثان» في غارة لـ #الطيران_الأردني

لقي مهرّب المخدرات «مرعي الرمثان»، مصرعه، اليوم الإثنين، جراء غارة جوية أردنية، استهدفت منزله في جنوب سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الرمثان كان أبرز تجّار المخدرات، بينها الكبتاجون، في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن.

وتأتي هذه الغارة النادرة من نوعها داخل سوريا، بعد بيان صدر مطلع الشهر الحالي في عمان إثر اجتماع ضمّ وزراء خارجية الأردن وسوريا والعراق ومصر والسعودية نصّ على "تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية".