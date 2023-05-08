تعرف على فرص #نيوكاسل_يونايتد في التأهل لـ #دوري_أبطال_أوروبا

بات فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قريبًا من التأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل فريق نيوكاسل المركز الثالث حاليا فى جدول ترتيب تدالدوري الإنجليزي الممتاز من 34 مباراة.

ويمتلك نيوكاسل 65 نقطة بفارق نقطتين عن مان يونايتد 63 نقطة، ومن خلفهما يأتي ليفربول، توتنهام هوتسبير، أستون فيلا، وبرايتون

ويحتاج نيوكاسل لحسم التأهل دون النظر لمنافسيه بحصد 7 نقاط فقط من مبارياته الأربعة المقبلة، وذلك قد يأتي بالفوز فى مباراتين والتعادل فى أخرى، أو الفوز فى مباراة والتعادل في 3.

وتأتي المباريات المتبقية لفريق نيوكاسل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي كتالي

في الجولة الخامسة والثلاثين يحل نيوكاسل ضيفاً على فريق ليدز يونايتد يوم 13 مايو الجاري.

بينما فى الجولة السادسة والثلاثين يستضيف نيوكاسل نظيره فريق برايتون يوم 18 مايو الجاري في مباراة منتظرة.

أما في الجولة السابعة والثلاثين يستضيف نايوكاسل نظيره فريق ليستر سيتي يوم 22 مايو الجاري في مباراة منتظرة.

وأخيرا في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة يحل نيوكاسل ضيفاً على فريق تشيلسي يوم 28 مايو الجاري في ختام مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.