سرقة منزل نجم #ريال_مدريد في مباراة نهائي #كأس_ملك_إسبانيا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تعرض رودريجو، لاعب نادي ريال مدريد، للسرقة مساء يوم السبت الماضي خلال خوض مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا من قبل بعض المجهولين.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن منزل رودريجو تعرض للسرقة أثناء خوض مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أوساسونا مساء يوم السبت الماضي.

وانتهز المجهولون غياب رودريجو وعائلته بالكامل عن المنزل، ليقوموا باختراق أنظمة الأمان المحيطة به من أجل سرقته، وهو ما نجحوا به في نهاية المطاف وقاموا بسرقة المنزل.

وقام أحد أفراد الأمن الخاص بالبرازيلي رودريجو هو من قام بإبلاغ الشرطة الذين وصلوا إلى منزل اللاعب البرازيلي ليجدوا أكثر من غرفة منكوبة بشكل واضح.