النفط يرتفع 3% مدعومًا بانحسار مخاوف الركود

قفزت أسعار النفط بنسبة 3%، اليوم الإثنين، مع انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع خام برنت 1.83 دولار أو 2.4 بالمئة إلى 77.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار أو 2.9 بالمئة ليصل إلى 73.40 دولار.

وكان خام برنت قد اختتم الأسبوع الماضي منخفضا نحو 5.3 بالمئة بينما تراجع الخام الأمريكي 7.1 بالمئة حتى بعد انتعاش الأسعار يوم الجمعة، وانخفض الخامان على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وتصدر الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، تقريرًا عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.