كليتان وكبد.. أعضاء متوفى دماغيًا تنقذ حياة 3 مواطنين

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقة ذوي متوفى دماغيًا بمستشفى نجران العام، للتبرع بأعضائه لصالح مرضى القصور العضوي.

وأنقذت هذه الأعضاء حياة مواطن يبلغ من العمر 52 عاماً، وأنهت معاناته مع مرض القصور الكبدي الحاد.

كما أنهت معاناة مواطن ومواطنة آخرين مع جلسات الغسيل الدموي، وذلك بزراعة الكلية اليسرى لمواطن يبلغ من العمر 47 عاماً، والكلية اليمنى لمواطنة تبلغ من العمر 32 عامًا.

وقال المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، الدكتور طلال القوفي، إن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى.

وأضاف أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية، مشيدًا بجهود مركز الإحالات الطبية في وزارة الصحة وذلك لنقلهم الأعضاء المستأصلة بأسرع وقت ممكن.

كما عبّر المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء عن عظيم امتنانه وتقديره لعائلة المتوفى، الذين آثروا التبرع بأعضاء ذويهم، وأن يهبوا حياة جديدة لهؤلاء المرضى، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ومغفرته وأن يجزي ذويه خير الجزاء في الدنيا والآخرة.