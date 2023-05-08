مقتل مرعي الرمثان.. أول تعليق من الأردن

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن المخدرات تشكّل تهديداً كبيراً للمملكة والمنطقة.

وعلّق على عملية قصف في الجنوب السوري قائلا: "عندما نتخذ أي خطوة لحماية الأمن الوطني سنعلنها في وقتها المناسب".

وأكد أن فريقاً أمنياً سياسياً أردنياً - سورياً مشتركاً سيتم تشكيله بهدف تنسيق جهود مكافحة المخدرات على الحدود الشمالية.

وأكدت مصادر استخباراتية ودبلوماسية، أن الأردن نفذ غارتين على موقعين للمخدرات جنوبي سوريا.

وأضافت أن الغارة الأولى استهدفت معملا للكبتاغون في درعا، والغارة الثانية قتلت المطلوب الأول بتهريب المخدرات مرعي الرمثان المسؤول عن عمليات التهريب.

وأشارت إلى أن مرعي الرمثان على علاقة وثيقة بميليشيا حزب الله وكان مسؤولا عن نقل المخدرات من جنوب لبنان.