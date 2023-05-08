مختص: مباريات كرة القدم ستكون بلا حكام بعد دخول الذكاء الاصطناعي

أكد الباحث والخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور إبراهيم المسلّم، أن "شات GPT" يعد فتحا عظيما، قائلا: "وسنؤرخ له مثلما أرخنا لما بعد ظهور الإنترنت والجوالات".
وقال إبراهيم المسلّم في مقابلة مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية": "مباريات كرة القدم ستكون بلا حكام بعد دخول الذكاء الاصطناعي.. وفوزنا (منتخب السعودية) على الأرجنتين بسبب الذكاء الاصطناعي".
فيديو | الباحث والخبير في الذكاء الاصطناعي د. إبراهيم المسلّم: مباريات كرة القدم ستكون بلا حكام بعد دخول الذكاء الاصطناعي#الراصد pic.twitter.com/riUayxmBXC
— الراصد (@alraasd) May 8, 2023