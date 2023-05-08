المجلس الصحي السعودي: السكري لا يمنع المريض من ممارسة حياته الطبيعية

أكد المجلس الصحي السعودي، أن مرض السكري لايمنع المريض من ممارسة حياته الطبيعية حيث يمكن التعايش معه والسيطرة عليه.

السكري هو مرض يحدث عندما يكون مستوى الجلوكوز في الدم، والذي يسمى أيضًا سكر الدم، مرتفع جدا.

جلوكوز الدم هو المصدر الرئيسي للطاقة، ويأتي من الطعام الذي تتناوله.

الأنسولين، وهو هرمون يفرزه البنكرياس، يساعد الجلوكوز من الطعام في الوصول إلى الخلايا لاستخدامها في الطاقة.

في بعض الأحيان لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين جيدًا، ثم يبقى الجلوكوز في دمك ولا يصل إلى الخلايا.