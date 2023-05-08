البرهان: اقتربنا من إنهاء وجود قوات الدعم السريع في #الخرطوم

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مصحوبا بإخلاء الدعم السريع للأعيان المدنية.

وأضاف البرهان في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" المصرية: "لا وجود لمتمردي الدعم السريع في أي موقع عسكري لكنهم يحتمون بالمواطنين".

وتابع البرهان: "قوات الدعم السريع تتركز في المستشفيات ومراكز الشرطة في الخرطوم"، مواصلا: "ضرر بالغ أصاب الأسر السودانية جراء هذه العملية الغادرة من جانب الدعم السريع".

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه لا مجال لأي حوار مع المتمردين دون وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح، قائلا: "جميع الولايات السودانية عدا الخرطوم تخلو حاليا من متمردي الدعم السريع".