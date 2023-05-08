محام يحذر من “الأقساط”: بعض جهات التمويل تقوم بتقليد توقيع العميل على بعض المستندات

قدم المحامي عبدالكريم الشمري نصائح قانونية لمن يريد شراء سلعة بالتقسيط ويتجنب التورط في ديون وتعثر السداد.

وقال: "لا بد على المستهلك أن يكون واعيا بأن غالبية العقود فيها شرط جزائي، اللي هو حلول الأقساط، فلو حصل لك ظرف كالفصل من الوظيفة، يجب الالتزام بالشرط وكثير من الناس لا يستوعب أن لها تبعات"

وحذر في تصريحات لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" من التوقيع على بياض.

وقال المحامي عبدالكريم الشمري: "بعض جهات التمويل تقوم بتقليد توقيع العميل على بعض المستندات، فإذا كنت شاكك في توقيعك لازم أن تتحدث فورا والذهاب للنيابة وإثبات أن التوقيع مزور".

في السياق، قال المحلل المالي حسن الرقيب: "أتمنى أن تبتعد الناس عن التمويل الاستهلاكي والعيش بدون تقسيط لتجنب الديون والمشاكل المالية".