“تغطي عيوب الخبز”.. تحذيرات من استخدام “برومات البوتاسيوم” في المخبوزات

حذر خبراء من استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في المخبوزات داخل المملكة بسبب الأمراض التي قد تسببها ومنها السرطان.

وقال فيصل بن سنيد، مدير إدارة الغذاء الصحي بالهيئة العامة للغذاء والدواء، إنه في السعودية يمنع استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في المخبوزات لأنها قد تسبب السرطان.

وأضافت أخصائية التغذية ديما الهاجري، أن مادة "برومات البوتاسيوم" تعمل على تحسين الخبز وتغطي عيوبه، وهي ممنوعة في السعودية منذ عام 2012.

وأكدت ديما الهاجري أن مادة "برومات البوتاسيوم" سببت أورام للبعض بالكلى والغدة الدرقية، متابعة: "كمية السعرات الحرارية الموجودة في الخبز الأبيض هي نفسها الموجودة في الخبز الأسمر؛ لكن الخبز الأسمر فيه ألياف أكثر ومعادن أخرى مفيدة".