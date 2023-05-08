بلدية عنيزة تنفذ 23 فرصة تطوعية خلال 4 أشهر

أتمت بلدية عنيزة تنفيذ 23 فرصة تطوعية منذ مطلع العام الجاري 2023م، والتي ضمت عدداً من الأعمال التوعوية والبيئية، منها نظافة أماكن التنزه والأماكن العامة وأعمال التشجير والمشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة والتنظيم.

وبلغ إجمالي المتطوعين 443 متطوعاً ومتطوعة خلال هذه الفترة بلغ فيها عدد الساعات التطوعية أكثر من 9810 ساعات، حيث تهدف البلدية من خلال هذه الفرص إلى رفع الوعي المجتمعي في عدد من الأعمال التوعوية والبيئية وأهمية الأماكن والمرافق العامة، والتدريب على أعمال التنظيم والإدارة.

وتسعى البلدية بشكل مستمر لزيادة الفرص التطوعية وتنويعها وتوسيع الشراكات المجتمعية مع كافة الجهات الحكومية والخيرية والغير ربحية وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الأعمال المجتمعية التي تساهم في تحقيق الوعي المجتمعي ومستهدفات رؤية المملكة.