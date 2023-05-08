أمريكا : لن نطبع علاقاتنا مع نظام #الأسد و #سوريا لا تستحق العودة للجامعة العربية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن لن تطبع علاقاتها مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولا تدعم قرار أي من شركائها فعل ذلك.

جاء ذلك ردا على قرار مجلس جامعة الدول العربية بعودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأضافت الوزارة: "يتعين تمكين السوريين من العودة إلى بلادهم والحد من تأثير إيران في المنطقة"، متابعة: "نعتقد أن سوريا لا تستحق العودة إلى جامعة الدول العربية".

وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية إنه تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو 2023.