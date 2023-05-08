الاتحاد يقبل هدية #النصر ويكتسح #أبها برباعية في #دوري_روشن

حقق فريق الاتحاد فوزًا ثمينًا على نظيره أبها برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله الدولي مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري روشن..

وسجل المهاجم البرازيلي رومارينيو هدفين لفريق الاتحاد في الدقيقتين 13 و 30، فيما أحرز الثنائي عبدالرازق حمدالله ومحمد الصيعري هدفين في الدقيقتين 18 و 90، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض برباعية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الاتحاد رصيده للنقطة 62 في صدارة ترتيب دوري روشن، بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 30 في المركز العاشر.