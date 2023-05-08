أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% مع تلاشي مخاوف الركود في أمريكا فيما رأى بعض المتعاملين أن انخفاض النفط الخام لثلاثة أسابيع بسبب مخاوف الطلب كان مبالغا فيه.

وارتفع خام برنت عند التسوية 1.71 دولار أو 2.3٪ إلى 77.01 دولار. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.82 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 73.16 دولار.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل أسعار النفط على الارتفاع ٤٪ تقريبا يوم الجمعة، بالرغم من أن قوة سوق العمل يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.