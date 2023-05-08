قائد القوات المشتركة يزور أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن بمنطقة الوديعة

زار قائد القوات المشتركة الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، يرافقه وفد من القوات المشتركة، الإثنين، أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن الواقع في منطقة الوديعة.

وكان قد صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، بإنشاء هذه القوات، على أن تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) وأن يحدد عددها ومهامها ومسرح عملياتها.

وكان في استقباله، قائد قوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي وقائد الفرقة الأولى العقيد علي الشمي وقائد الفرقة الثانية العقيد فهد بامؤمن.

وتجول قائد القوات المشتركة في المعسكر، واطلع على سير العملية التدريبية والجاهزية القتالية العالية، مشيداً بجهود القائمين على اللواء بشكل خاص وقيادة قوات درع الوطن بشكل عام، وحثهم على مواصلة التدريب والتأهيل.