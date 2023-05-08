تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني تتجاوز 874 ألف ريال

تجاوزت تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني في أول يوم لها نحو 874 ألف ريال، وبلغ إجمالي عدد المتبرعين نحو 6,934 متبرعا.

وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق.

ويمكن التبرع لدعم الشعب السوداني عن طريق الحساب البنكي التالي: مصرف الراجحي SA7080000500608019999908.

وقال مركز الملك سلمان للإغاثة، إن الجسر الجوي إلى السودان سوف ينطلق اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه ينسق مع وزارة الصحة السودانية والمنظمات الأممية العاملة على الأرض لإيصال المساعدات.