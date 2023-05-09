بعد ساعات.. انطلاق أولى طلائع #الجسر_الجوي الإغاثي إلى #السودان

بعد ساعات تنطلق أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى السودان، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-.

وأعلنت المملكة أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين، فإن أكثر من 1000 متطوع يتوجهون إلى السودان عبر مركز الملك سلمان.

يأتى ذلك بعد أيام، من إطلاق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي أثرت بشكل خاص على البنية التحتية.