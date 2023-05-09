563 مليون ريال أرباح “#زين_السعودية” خلال الربع الأول من العام الجاري  

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (زين)، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري ، حيث تمكنت من تحقيق أرباح (563) مليون ريال، مقارنة بأرباح (81) مليون ريال، عن نفس الفترة المماثلة من العام الماضي (2022م).

وذكرت شركة زين للاتصالات (في بيان لها عبر موقع تداول السعودية)، أنها حققت أعلى صافي ربح في تاريخها، وذلك بزيادة قدرها (595%)

وأضافت شركة زين أن سبب الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى: - زيادة في صافي الإيرادات بمبلغ (244) مليون ريال بزيادة قدرها (11%) عن إيرادات الربع الأول من العام الماضي (2022م)، وتعود هذه الزيادة إلى النمو في إيرادات قطاع الأعمال، وخدمات الجيل الخامس بالإضافة إلى النمو في إيرادات شركة «تمام للتمويل».

وأضافت أن تكلفة الإيرادات ارتفعت بنسبة (6.9%)، على الرغم من ذلك فقد ارتفع إجمالي الربح بمبلغ (179) مليون ريال وبنسبة بلغت (14.5%).