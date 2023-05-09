لإقامة «محور مروري».. قرار بإزالة مقبرة أشهر مقرئي #القرآن_الكريم في #مصر

حالة كبيرة من الجدل مثارة في مصر حالياً، بعد صدور قرار من السلطات المحلية في العاصمة القاهرة بإزالة مقبرة واحد من أهم مقرئي القرآن الكريم في مصر وعالمنا العربي والإسلامي، لإقامة محور مروري.

وقالت أسرة الشيخ محمد رفعت، أحد أبرز مقرئي القرآن الكريم، إنها تلقت خطاباً من محافظة القاهرة، تطالبهم فيه فيه بـ«تقديم أوراق رسمية مطلوبة لتوفير مدفن بديل ونقل الرفات».

وأوضح الخطاب أن ذلك يأتي «وفقاً لقرارات الإزالات التي تتم لصالح المنفعة العامة، في جميع مناطق المقابر الواقعة ضمن نطاق أعمال محور صلاح سالم، والتي تشتمل على مناطق مقابر السيدة نفيسة القديمة والجديدة والإمام الشافعي والطحاوية وسيدي جلال وباب الوزير والمجاورين وسيدي عمر».

وطالبت هناء حسين محمد رفعت، حفيدة الشيخ الراحل، بتدخل الدولة لوقف القرار، والحفاظ على رفات جدهم، مشيرة إلى أن الأسرة اتفقت على تصعيد الأمر ومخاطبة كل الجهات المعنية لوقف القرار.

وشددت حفيدة الشيخ «رفعت» على أن استخراج ونقل الرفات سيقضي عليها تماماً، مشددة على ضرورة وضع المقبرة ضمن المقابر المستثناة من الإزالة، خاصة أنه يمكن تجاوزها وبناء محور صلاح سالم دون المساس بها، كما حدث مع مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين.