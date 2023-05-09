القيادة تهنئ #بوتين بذكرى يوم النصر لـ #روسيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.