موعد مباراة #ريال_مدريد و #مانشستر_سيتي في #دوري_أبطال_أوروبا

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت مكة المكرمة، بملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد نجح في التأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا على حساب منافسه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 4-0، حيث تفوق ذهابا على البرنابيو بثنائية دون مقابل، ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة خارج أرضه فى الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

فيما حجز مان سيتي، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مقعده فى نصف نهائي المسابقة الأوروبية العريقة، متفوقاً على بايرن ميونخ بمجموع المباراتين 4-1، حيث نجح الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يخرج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مواجهة الإياب على ملعب "أليانز أرينا".