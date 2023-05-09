بمشاركة #روسيا و #إيران.. # تركيا تعلن إنشاء «مركز تنسيق عسكري» في #سوريا

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أنه سيتم إنشاء «مركز تنسيق عسكري» في سوريا، بمشاركة تركيا وروسيا وسوريا وإيران.

وقال «آكار» في تصريحات نقلتها «روسيا اليوم»: «سيتم عقد لقاء بين نواب وزراء الدفاع من كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا، يومي 10 و11 مايو الجاري، لبحث ملف تمديد اتفاق تصدير الحبوب».

وكان المقرر أن يجتمع نواب وزراء الدفاع من كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنقرة، الجمعة الماضي، لمناقشة بعض القضايا خلال الاجتماع، وعلى رأسها اتفاق الحبوب، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع، بسبب الحاجة إلى عقد اجتماع تقني فني.