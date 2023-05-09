مسام ينتزع قرابة 400 ألف لغم من مختلف أرجاء #اليمن

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الفترة من 29 أبريل حتى 5 مايو من عام 2023م، من انتزاع 1.133 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و 194 لغمًا مضادًا للدبابات، و 924 ذخيرة غير منفجرة، و 9 عبوات ناسفة.

ونزع فريق «مسام» لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و ذخيرة واحدة غير منفجرة و4 عبوات ناسفة في محافظة عدن، ولغم واحد مضاد للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و27 لغمًا مضادًا للدبابات و 32 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق 120 لغمًا مضادًا للدبابات بمديرية مأرب، ولغمًا واحدًا مضاداً للدبابات في مديرية الوادي، و11 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حريب، ولغماً واحداً مضاداً للأفراد في مديرية رغوان، ولغمين مضادين للأفراد و 9 ألغام مضادة للدبابات و8 ذخائر غير منفجرة في مديرة عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع فريق «مسام» 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 36 ذخيرة غير منفجرة و 5 عبوات ناسفة في مديرية الحريقة، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و 805 ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، و لغمين مضادين للدبابات و 17 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع، ونزع 6 ذخائر غير منفجرة في مديرية صبر، و لغمين مضادين للأفراد و 11 لغمًا مضادًا للدبابات و 19 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ مشروع «مسام»، 397 ألفًا و 214 لغماً، زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.