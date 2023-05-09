القبض على مواطن يروج مخدر #الإمفيتامين عبر مواقع التواصل في #جازان

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في منطقة جازان، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة «الإمفيتامين» المخدر، وضبط بحوزته ذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.