اقتصادي: التعاقد مع #ميسي تسويق للسعودية.. ويجذب سائحين وجمهور من كل دول العالم (فيديو)

شدد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، محمد بن فريحان، على أهمية التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعب في الدوري السعودي، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له أثر إيجابي كبير على البطولة، ويسهم في جذب الجماهير من كل أنحاء العالم.

وقال «بن فريحان» في لقاء على قناة «الإخبارية»: «التعاقد مع رونالدو وميسي ومثل هذه الإيقونات، يلفت الانتباه إلى الدوري السعودي، في ظل ما لهؤلاء اللاعبين من شعبية وجماهيرية كبيرة حول العالم»، مشيراً إلى أن التعاقد مع «رونالدو» جذب مشاهدين للدوري السعودي مما يزيد على 120 دولة.

وأضاف: «التعاقد مع ميسي يرفع القيمة التسويقة والإعلانية ومقابل البث للدوري السعودي، كما أنه يساهم في التسويق للسعودية نفسها»، مشيراً إلى أن ما كتبه «ميسي» عن المملكة خلال زيارته الأخيرة ساهم في تغيير الصورة الذهنية عن السعودية، وكيف أنها بلد خضراء وليست صحراء كما يعتقد البعض.

وواصل: «بعض السائحين عندما يتم الالتقاء بهم وسؤالهم عن سبب قدومهم إلى السعودية، كانوا يقولون إنهم جاءوا خصيصاً لمشاهدة رونالدو».