القبض على مواطنين في #الحدود_الشمالية لترويجهما 3 مواد مخدرة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين في منطقة الحدود الشمالية، لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادتي «الحشيش» و«الإمفيتامين» المخدرين، كما ضبط بحوزتهما ذخيرة حية ومبلغ مالي.

جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.