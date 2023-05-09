صندوق_التنمية_السياحي يوقع اتفاقية لإنشاء فندق تراثي معاصر في #جدة

أعلن صندوق التنمية السياحي، اليوم، توقيع اتفاقية تمويل مع شركة «شدا» للتطوير والاستثمار العقاري، لإنشاء فندق بوتيك من فئة «4 نجوم» يحتوي على 110 غرف فندقية، ويمزج بين الطراز المعماري الخاص بمنطقة مكة المكرمة مع الطراز المحلي، وذلك في مدينة جدة، إحدى الوجهات السياحية المستهدفة.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية متزامناً مع انعقاد قمة الضيافة المستقبلية «FHIS»، المنعقدة في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري، وشهدت حضور عدد كبير من كبار الشخصيات الحكومية ومسؤولي صناعة السياحة والضيافة، إلى جانب نخبة من أبرز المطورين والمستثمرين ومالكي ومشغلي الفنادق، لمناقشة آفاق نمو وتطور قطاع السياحة والضيافة في المملكة.

ويتميز الفندق بتصميمه المستوحى من الطراز المحلي الممزوج بلمسات معمارية خاصة بمنطقة مكة المكرمة، على ضوء سعي شركة «شدا» للتطوير والاستثمار العقاري لإحياء وحفظ وإبراز جوهر ثقافات المناطق المتنوعة في المملكة؛ وبالأخص التراث الثقافي المعماري لمدينة جدة.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبد الله الفاخري: «نحرص في صندوق التنمية السياحي على أن نكون الممكن الرئيس للمستثمر، بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتوقيعنا اليوم لهذه الاتفاقية مع شركائنا (شركة شدا) نترجم من خلالها مُضي الصندوق لتفعيل الوجهات السياحية في المملكة، الأمر الذي سيسهم في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين في القطاع الخاص عبر تمويل المشاريع السياحية».

ورحبت الرئيس التنفيذي لشركة «شدا»، ريم قراش، بتوقيع اتفاقية التمويل مع صندوق التنمية السياحي، مشددة على دور القطاع الخاص في صناعة التنمية الاقتصادية من خلال المشاريع التي تثري تجربة السائح، عادة محافظة جدة من أكثر مناطق الجذب السياحي بحكم موقعها الجغرافي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى ثراء معالمها العمرانية وتميزها في التنمية الحضرية مما يجعلها مقصداً للسياح من جميع أنحاء العالم.