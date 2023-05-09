تحمل 10 أطنان مساعدات.. مشاهد من داخل أولى طائرات الجسر الإغاثي الجوي إلى #السودان (فيديو)

تنطلق أولى طلائع الجسر الإغاثي الجوي إلى السودان بعد قليل، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وجارى في الوقت الحالي تجهيز الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان، والتي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية، وتنطلق من مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

ونشرت قناة «الإخبارية» مشاهد من داخل الطائرة الإغاثية، المقرر أن تتوجه إلى ميناء بورتسودان، تمهيداً لتوزيع المساعدات على المحتاجين.

فيديو | مشاهد من داخل الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان التي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/nut7urWsmm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023