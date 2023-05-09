رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي يدخلان الحجر الصحي استعداداً للرحلة التاريخية #عاجل

وصل رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، لبدء فترة الحجر الصحي، قبل انطلاق مهمتهما العلمية خلال مايو الجاري.

وأكمل رائدا الفضاء السعوديين فترة التدريب، ودخلا الحجر الصحي، استعدادا لبدء المهمة العلمية في الفضاء خلال مايو الجاري، وفق هيئة الفضاء السعودية.

وتمنت الهيئة بالتوفيق لروادنا الأبطال في هذه الرحلة التاريخية.

ومن المنتظر إطلاق مهمة الفضاء التاريخية السعودية على متن صاروخ «فالكون» التابع لشركة «SpaceX»، يوم 21 مايو الجاري، والذي سينقل أول رائدة فضاء سعودية ريانة برناوي، ورائد الفضاء السعودي علي القرني، ضمن طاقم رحلة «أكسيوم ميشن2»، إلى محطة الفضاء الدولية.