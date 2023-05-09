وزير_الخارجية يلتقي نظيره الجزائري ويبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، أحمد عطاف، وذلك خلال زيارة الأمير فيصل للعاصمة الجزائر.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز الجهود المشتركة في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الدكتور عبدالله البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية، عبدالرحمن الداود.