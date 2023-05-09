اليمن.. المجلس الرئاسي: جماعة #الحوثي غير مستعدة لمفاوضات الحل النهائي

قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبدالرحمن المحرمي: إن جماعة الحوثي غير مستعدة لمفاوضات الحل النهائي لأزمة البلاد.

وبحث المحرمي مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، المستجدات الأخيرة، والجهود الأممية المبذولة لإحياء مسار السلام الدائم.

واستمع إلى إحاطة مفصلة من المبعوث الأممي حول نتائج لقاءاته وزياراته الأخيرة على الصعيد المحلي والإقليمي، والخطة القادمة الخاصة بمكتب الأمم المتحدة لإيقاف الحرب وإحلال السلام الدائم.

وأكد حرص والتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بدعم جهود المبعوث الأممي وكافة الوسطاء الإقليميين والدوليين الهادفة إلى إنهاء الحرب ومعالجة الوضع الإنساني واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكمل: لا نشعر بجدية الحوثي في البحث عن السلام، أو حتى استعداده للدخول في مفاوضات الحل النهائي حسب المرجعيات المتفق عليها، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي.

وثمن المحرمي جهود المملكة العربية السعودية كوسيط لتحقيق السلام، مؤكدًا ترحيب مجلس القيادة الرئاسي بتلك الجهود التي تسعى لإيجاد عملية سلام شاملة وإيقاف الحرب.