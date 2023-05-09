الجيش الروسي يسقط مقاتلة “سو25-” أوكرانية في مقاطعة خيرسون

أسقط الجيش الروسي طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو25-" في مقاطعة خيرسون، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الوزارة: إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة من طراز "سو25-" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بيلوزيركا بمقاطعة خيرسون.

ووفقًا للوزارة، تم اعتراض ثلاثة صواريخ أوكرانية من راجمات "أوراجان" و "هيمارس"، وصاروخ واحد تكتيكي من نظام "توتشكا-أو" خلال النهار.

وأشارت إلى أن الجيش الروسي أسقط أيضا 10 طائرات مسيرة أوكرانية في مقاطعات لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين وزابوريجيا وخيرسون.