مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11305 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 48.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11305.28 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 244 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 78 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وعناية، والصقر للتأمين، والشرقية للتنمية، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: تهامة، وزين السعودية، وأميانتيت، وأنعام القابضة، والتعمير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.96%.

فيما كانت أسهم شركات: وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والجزيرة، والخليجية العامة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وزين السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 2.97 نقطة ليقفل عند مستوى 21055.56 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.4 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم.