مهتم بالسيارات: أحد الوكلاء رفع أسعار قطع الغيار 56% منذ رمضان الماضي (فيديو)

كشف المهتم بالسيارات ماجد الشيخي عن وجود ارتفاع كبير في أسعار قطع الغيار خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «الشيخي» خلال استضافته في برنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية» إن زميل له أخبره بأن أحد وكلاء السيارات اليابانية رفع سعر بعض قطع الغيار بنسبة 56٪،؜ عما كانت عليه في رمضان، واصفاً هذه الزيادة بأنها «كبيرة جداً».

لكن المهتم بالسيارات عاد وشدد على أن بعض مصانع الخارج، سواء في الصين أو كوريا أو اليابان أو الولايات المتحدة، هي التي ضغطت على الوكلاء لرفع الأسعار.

ونبه إلى أن وزارة التجارة لم تتعامل مع هذه المشاكل على أرض الواقع حتى الآن، مشيراً إلى أنه علم باجتماع وزير التجارة مع عدد من الوكلاء، ونتمنى أن نرى نتائج هذا الاجتماع خلال الفترة المقبلة.