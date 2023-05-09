كشف حساب #ميسي مع #باريس_سان_جيرمان قبل انتقاله إلى #الهلال

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام إلى صفوف الهلال في الموسم المقبل.

وسنتعرض في السطور المقبلة أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان وقبل الخطوة المتوقعة بانتقاله إلى الهلال

خاض 71 مباراة حتى الآن شهدت تسجيله 31 هدفًا وصناعة 34 آخرين، وتلقى إنذار وحيد مع باريس سان جيرمان ولم يحصل على أي بطاقة حمراء.

وخلال مشوار ميسي مع باريس سان جيرمان، خسر النجم المتوج بكأس العالم الأخير في قطر، بطولة كأس فرنسا في الموسمين الماضى والحالى، بجانب الخروج المبكر من دورى أبطال أوروبا.