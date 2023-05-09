10 أطنان مساعدات.. انطلاق أولى طلائع #الجسر_الجوي_السعودي الإغاثي إلى #السودان #عاجل

الرياض

سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم، الطائرة الإغاثية الأولى التي تشكل أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي في جمهورية السودان الشقيقة.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، للمساهمة في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.

وأوضح المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبدالله بن عبد العزير الربيعة، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق اليوم سيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين النازحين و المتضررين جراء الأحداث الأخيرة.

وأفاد بأن الطائرة الإغاثية الأولى تحمل على متنها سلالا غذائية ومواد ايوائية وطبية بوزن 10 أطنان، مؤكداً أن ذلك يجسد ما تتصف به القيادة الرشيدة من حس إنساني نبيل وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملاً بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

ودعا «الربيعة» المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يوفقهما لكل خير.

يأتي ذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات، ويدلل على عمق العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين.