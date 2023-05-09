أسواق_الخليج تغلق على تباين

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج، اليوم الثلاثاء، على أداء متباين، إذ ارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مدعوما بقفزة بلغت 3.2 بالمئة لسهم عملاق النفط أرامكو السعودية، فيما هبط مؤشر دبي 0.3 بالمئة متأثرا بانخفاض 1.8 بالمئة لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، وأغلق مؤشر أبوظبي دون تغيير.

وعوض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة. وصعد سهم مصرف الريان 3.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.8 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 2.1 بالمئة.

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، متخلية عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلستين السابقتين، وذلك وسط حذر في السوق قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل.