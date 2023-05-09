بعد 38 عامًا.. إغلاق #أكاديمية_الملك_فهد في #لندن

أعلنت أكاديمية الملك فهد في لندن، إغلاق أبوابها رسميًا بنهاية هذا العام؛ وذلك بعد نحو 38 عامًا من تدريس الطلبة المسلمين المناهج العربية والإسلامية.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الأكاديمية لأولياء الأمور، وجاء فيها: "تُعيد المملكة العربية السعودية تنظيم وهيكلة منظومتها التعليمية، وعليه، ستعدل استراتيجيتها في تقديم الخدمات التعليمية خارج المملكة، وتدرس إغلاق بعض المؤسسات التعليمية حاليًا، والأكاديمية واحدة من تلك المؤسسات، ومن المحتمل إغلاق المدرسة مع نهاية العام الدراسي".

وتأسست الأكاديمية قبل 4 عقود، في منطقة أكتون بغرب لندن؛ بهدف توفير التعليم لأبناء الدبلوماسيين السعوديين وغيرهم من الراغبين في الحصول على تعليم ديني في العاصمة البريطانية، واستفاد الطلاب، على مدار السنين، من المعرفة الحقيقية بالعقيدة، وأسسها الوسطية المعتدلة.