فلسطين: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ15 بينهم 4 أطفال و4 سيدات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 15 بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوما على قطاع غزة اليوم، وذلك في خطوة اعتبرتها جامعة الدول العربية أنها تأتي في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته في إطار سياستها المعلنة للقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام وإشعال أتون الفوضى والعنف بالمنطقة.

وحملت الأمانة العامة للجامعة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته على المنطقة بأسرها، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب.