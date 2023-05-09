إحباط محاولتي تهريب أكثر من 106 كيلوجرام من “الشبو” مخبأة في إرساليات وردت إلى #المملكة عبر منفذي #البطحاء و #الحديثة #عاجل

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي البطحاء والحديثة من إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثِر عليها مُخبأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة عبر المنفذين.

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى قدمت إلى المملكة إحدى المركبات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (83.2) كيلوجرام من الشبو، مُخبأة في قطع من "حجر رخام"، وذلك بتشبيع قطع الرخام بمادة الشبو.

وفي المحاولة الثانية أوضحت الهيئة أنه قدمت إلى المملكة شاحنة عبر منفذ الحديثة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (23.8) كيلوجرام من الشبو، مُخبأة في الإطار الاحتياطي للشاحنة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف الإطارات.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم شخصان.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.