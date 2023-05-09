قناة 12 الإسرائيلية: الحكومة المصغرة تعطي #نتنياهو و #غالانت الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات إضافية

قالت قناة 12 الإسرائيلية، إن الحكومة المصغرة أعطت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "الضوء الأخضر" لتنفيذ عمليات إضافية.

وجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، قصفها لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف المناطق الشرقية لبلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع، كما أطلقت تلك القوات وابل من القنابل الدخانية على طول المناطق الشرقية للقطاع، ترافق معها الدفع بتعزيزات عسكرية، في ظل عملية التصعيد الإسرائيلي ضد القطاع، والتي أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينياً وجرح العشرات، في سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت منازل في مدينة غزة.

من جانبها أفادت مراكز حقوقية أن العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في تدمير 11 شقة سكنية، وإلحاق أضرار جسيمة بعشرات المنازل.