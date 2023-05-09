التشكيل الرسمي لقمة #ريال_مدريد و #مانشستر_سيتي في #دوري_أبطال_أوروبا

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الإيطالي لفريق كرة القدم الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل اللاعبين الذين سيواجهون مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022/2023.

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

وسط الملعب: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدريكو فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو جوس.

كما أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل الفريق والذي جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: هالاند، جريليش.