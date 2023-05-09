مختص يكشف عن المتحكمين في أسعار سوق الخضار بـ #المملكة

كشف مورّد في قطاع الأغذية، عمر المسعري الدوسري، عن المتحكمين في أسعار سوق الخضار داخل المملكة، قائلا إنه يوجد أشخاص محددة مسيطرين على سوق الخضار.

وقال الدوسري في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن الدلال هو من يتحكم في السعر وأرباحهم تكون ما بين 3 إلى 6 أضعاف، مضيفا: "الترخيص لمحلات الخضار يحتاج لإعادة تنظيم".

وتابع المورّد في قطاع الأغذية، أنه غير صحيح أن هناك محل خضار يكسب شهرياً 60 ألف ريال.

وأضاف المورد أن أرباح استثمار 300 ألف ريال في تجارة الخضار لن تتخطى 15 ألف شهرياً على أقصى تقدير.

وفي السياق، قال صاحب تجربة بتجارة الخضار، إن الأرباح العالية التي تصل إلى 60 ألف شهرياً تأتي مع الوقت ومع أكثر من فرع.